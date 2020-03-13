Сильный ветер в Калининграде повалил 52 дерева, повредило 9 автомобилей
В Калининграде подвели итоги прошедшего урагана. Насчитали 52 упавших дерева и 9 поврежденных автомобилей.
Кроме того, по данным пресс-службы мэрии города, было повреждено 5 систем электроснабжения, 8 светофоров и дорожных знаков, 10 различных зданий и их элементов.
Зарегистрирован один упавший рекламный щит. Кроме того, зафиксировано два факта небольших подтоплений (10-15 см) на Правой набережной и ул. Ручейной. Причина тому – повышение уровня воды в Преголе до 127 см (155 см - критическая отметка).
При этом в статистике мэрии нет ни слова о пострадавших людях.
Напомним, в четверг около 15:00 в Гурьевске произошла трагедия. Сильным порывом ветра с корнем вырвало старое дерево, которое насмерть придавило шестиклассницу, учившуюся в местной гимназии.
ИСТОЧНИК KP.RU