2020-03-13T12:09:53+03:00
Происшествия

Сильный ветер в Калининграде повалил 52 дерева, повредило 9 автомобилей

Зарегистрирован один упавший рекламный щит
Александр КАТЕРУША
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..Фото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"
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В Калининграде подвели итоги прошедшего урагана. Насчитали 52 упавших дерева и 9 поврежденных автомобилей.

Кроме того, по данным пресс-службы мэрии города, было повреждено 5 систем электроснабжения, 8 светофоров и дорожных знаков, 10 различных зданий и их элементов.

Зарегистрирован один упавший рекламный щит. Кроме того, зафиксировано два факта небольших подтоплений (10-15 см) на Правой набережной и ул. Ручейной. Причина тому – повышение уровня воды в Преголе до 127 см (155 см - критическая отметка).

При этом в статистике мэрии нет ни слова о пострадавших людях.

Напомним, в четверг около 15:00 в Гурьевске произошла трагедия. Сильным порывом ветра с корнем вырвало старое дерево, которое насмерть придавило шестиклассницу, учившуюся в местной гимназии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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