В Калининграде во время урагана произошло 5 аварий в системе энергоснабжения
В Калининграде в четверг, 12 марта, в Калининграде из-за урагана произошло 5 аварий в городской системе энергоснабжения. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
Так, из-за повреждения воздушной линии при падении деревьев длительное время оставались без электричества жители домов на ул. Челюскинской 6; ул. Лужской 21-23; ул. Джамбула 2; ул. Судостроительной 151 и ул. Аксакова 13.
До сегодняшнего утра электроснабжение не восстановлено на ул. Арсенальной 82 и ул. Рассветной 60,60а-в. Работы продолжаются до сих пор, добавили в пресс-службе мэрии Калининграда.
ИСТОЧНИК KP.RU