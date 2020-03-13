В Калининграде во время урагана произошло 5 аварий в системе энергоснабжения

13 Март 2020 2020-03-13T11:51:17+03:00

Две улицы в городе до сих пор без света

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В Калининграде в четверг, 12 марта, в Калининграде из-за урагана произошло 5 аварий в городской системе энергоснабжения. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Так, из-за повреждения воздушной линии при падении деревьев длительное время оставались без электричества жители домов на ул. Челюскинской 6; ул. Лужской 21-23; ул. Джамбула 2; ул. Судостроительной 151 и ул. Аксакова 13.

До сегодняшнего утра электроснабжение не восстановлено на ул. Арсенальной 82 и ул. Рассветной 60,60а-в. Работы продолжаются до сих пор, добавили в пресс-службе мэрии Калининграда.

ИСТОЧНИК KP.RU