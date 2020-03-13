В Калининградской области стартует проект «Социальный кинозал»
В Калининградской области стартует проект «Социальный кинозал». В рамках проекта в кинотеатрах можно бесплатно посмотреть двадцать архивных фильмов о Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Первый кинопоказ состоится в субботу, 14 марта, в культурно-досуговом центре Зеленоградска. Начало в 14 часов
Зрители получат возможность посмотреть и обсудить киноленту «Два бойца» (реж. Л. Луков, 1943), послушать лекцию приглашенных спикеров. Специальными гостями первого кинопоказа станут профессор, председатель совета регионального отделения РВИО Геннадий Кретинин и директор музея «Бункер», исполнительный директор регионального отделения РВИО Михаил Бадамшин.
ИСТОЧНИК KP.RU