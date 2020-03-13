Воскресный матч «Балтики» пройдет в Калининграде без зрителей

13 Март 2020 2020-03-13T12:48:29+03:00

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В воскресенье калининградская «Балтика» в рамках 27-го тура ФНЛ примет в Калининграде «Армавир». Еще вчера клуб сообщал, что билеты на игру находятся в продаже и зрителей на игру пустят, но сегодня было принято другое решение. Во время оперативного совещания в правительстве области губернатор Антон Алиханов заявил о том, что встреча на стадионе «Калининград» пройдет без зрителей. О том, что делать с уже приобретенными билетами, клуб сообщит позднее.

Напомним, вчера стало известно о том, что в Калининграде подтвержден второй случай заражения коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU