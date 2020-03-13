СМИ сообщили о третьем случае заражения коронавирусом в Калининграде
Накануне в Калининградской области был зарегистрирован третий случай заражения коронавирусной инфекцией нового типа. Об этом сообщило издание "Клопс.Ru" со ссылкой на информацию из оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.
Руководитель пресс-службы регионального правительства Дмитрий Лысков информацию опроверг.
- Ни в Роспотребнадзоре, ни в региональном правительстве такой информации нет, - отметил Лысков.
Напомним, в четверг вечером стало известно о втором случае заражения коронавирусом в Калининградской области. Женщина находится в инфекционном боксе, ее состояние оценивается как удовлетворительное.
Ранее губернатор Антон Алиханов из-за распространения инфекции запретил чиновникам выезд за границу.
ИСТОЧНИК KP.RU