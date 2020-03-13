В Калининграде будут судить оператора незаконного казино

13 Март 2020 2020-03-13T13:14:52+03:00

Женщина предоставляла доступ к игровому оборудованию и получала от игроков деньги

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Жительницу Калининграда будут судить за незаконное проведение азартных игр. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Горожанка работала оператором в нелегальном игорном клубе: предоставляла доступ к игровому оборудованию и получала от игроков деньги.

По данным прокуратуры, другим участникам преступной группы, которые занимались незаконной игорной деятельностью, ранее уже были вынесены обвинительные приговоры. Теперь пришла очередь рядовых сотрудников казино. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением уже направлено в суд для рассмотрения по существу.

Как ранее писала «Комсомолка», в феврале в Калининграде осудили управляющего сетью подпольных казино. Мужчина получил 3,5 года лишения свободы со штрафом в 350 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU