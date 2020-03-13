2020-03-13T13:14:52+03:00
Общество

В Калининграде будут судить оператора незаконного казино

Женщина предоставляла доступ к игровому оборудованию и получала от игроков деньги
Виктор Сергеев
Поделиться:
..Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
Изменить размер текста:

Жительницу Калининграда будут судить за незаконное проведение азартных игр. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Горожанка работала оператором в нелегальном игорном клубе: предоставляла доступ к игровому оборудованию и получала от игроков деньги.

По данным прокуратуры, другим участникам преступной группы, которые занимались незаконной игорной деятельностью, ранее уже были вынесены обвинительные приговоры. Теперь пришла очередь рядовых сотрудников казино. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением уже направлено в суд для рассмотрения по существу.

Как ранее писала «Комсомолка», в феврале в Калининграде осудили управляющего сетью подпольных казино. Мужчина получил 3,5 года лишения свободы со штрафом в 350 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Гусеве из магазинов изъяли более 15 тысяч бутылок «левого» алкоголя
Калининградский «Локомотив» может сыграть с «Уралочкой» без зрителей, или в другом городе
В Калининграде будут судить оператора незаконного казино
СМИ сообщили о третьем случае заражения коронавирусом в Калининграде
Воскресный матч «Балтики» пройдет в Калининграде без зрителей
В Калининградской области стартует проект «Социальный кинозал»
В Калининграде во время урагана произошло 5 аварий в системе энергоснабжения
Сильный ветер в Калининграде повалил 52 дерева, повредило 9 автомобилей
В Калининграде задержали мужчину с крупной партией карфентанила
В школе и доме культуры Янтарного отменили занятия из-за урагана
В Калининграде в психиатрической больнице нашли нарушения пожарной безопасности
Из-за коронавируса в Польше закрыли крупнейший в Европе аквапарк
Калининградца оштрафовали на 1 млн рублей за взятку сотруднику ФСБ
В Калининграде кассир магазина присвоил четверть миллиона
Рейтинг мобильных устройств на Северо-Западе за 2019 год опубликовал Tele2
В мэрии сообщили, на каких улицах в Калининграде в пятницу нет света и воды
На ул. Судостроительной в Калининграде сбили пешехода на переходе
В Калининградской области отменили штормовое предупреждение