Калининградский «Локомотив» может сыграть с «Уралочкой» без зрителей, или в другом городе

13 Март 2020 2020-03-13T13:36:42+03:00

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Игра полуфинала Суперлиги между калининградским волейбольным клубом «Локомотив» и «Уралочкой» в Калининграде может пройти без зрителей. Об этом в ходе оперативного совещания в региональном правительстве сообщил губернатор «Антон Алиханов».

Также рассматривается вопрос о проведении матча в другом городе. Однако этот вопрос будет решать руководство клуба, сказал Алиханов.

Ранее стало известно, что субботний футбольный матч первенства ФНЛ между калининградской «Балтикой» и «Армавиром» уже точно пройдет без зрителей.

ИСТОЧНИК KP.RU