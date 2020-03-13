Калининградский «Локомотив» может сыграть с «Уралочкой» без зрителей, или в другом городе
Этот вопрос будет решать руководство клуба
.Фото: Роман Китайцев
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Игра полуфинала Суперлиги между калининградским волейбольным клубом «Локомотив» и «Уралочкой» в Калининграде может пройти без зрителей. Об этом в ходе оперативного совещания в региональном правительстве сообщил губернатор «Антон Алиханов».
Также рассматривается вопрос о проведении матча в другом городе. Однако этот вопрос будет решать руководство клуба, сказал Алиханов.
Ранее стало известно, что субботний футбольный матч первенства ФНЛ между калининградской «Балтикой» и «Армавиром» уже точно пройдет без зрителей.
ИСТОЧНИК KP.RU