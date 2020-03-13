В Гусеве из магазинов изъяли более 15 тысяч бутылок «левого» алкоголя

13 Март 2020 2020-03-13T13:48:07+03:00

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В Гусеве местные полицейские пресекли незаконную продажу алкоголя. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

В двух магазинах полицейские обнаружили и изъяли более 15 тысяч бутылок алкоголя, которые хранились и продавались без соответствующей лицензии. Стоимость «левого» алкоголя составила свыше 200 тысяч рублей.

К уголовной ответственности полицейские привлекли 48-летнего и 36-летнего директоров магазинов. На них завели дела по «Незаконные производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции». Санкция статьи включает наказания в виде лишения свободы на срок до трех лет.

ИСТОЧНИК KP.RU