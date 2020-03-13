В Гусеве из магазинов изъяли более 15 тысяч бутылок «левого» алкоголя
В Гусеве местные полицейские пресекли незаконную продажу алкоголя. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
В двух магазинах полицейские обнаружили и изъяли более 15 тысяч бутылок алкоголя, которые хранились и продавались без соответствующей лицензии. Стоимость «левого» алкоголя составила свыше 200 тысяч рублей.
К уголовной ответственности полицейские привлекли 48-летнего и 36-летнего директоров магазинов. На них завели дела по «Незаконные производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции». Санкция статьи включает наказания в виде лишения свободы на срок до трех лет.
ИСТОЧНИК KP.RU