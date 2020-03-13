«Балтика» объяснила, как вернуть деньги за билеты на матч, который пройдет без зрителей

13 Март 2020 2020-03-13T13:58:05+03:00

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Как стало известно сегодня утром, воскресная игра 27-го тура ФНЛ «Балтика»-«Армавир» пройдет в Калининграде без зрителей. Эта мера направлена на борьбу с распространением коронавируса.

На своем официальном сайте «Балтика» принесла извинения болельщикам и рассказала, что делать с уже купленными билетами.

По информации пресс-службы, билеты на игру 15 марта будут действительны на следующий домашний матч, который пройдет в Калининграде после снятия запрета на посещение. Но при желании можно вернуть деньги. Всем, кто приобрел электронные билеты, могут позвонить по телефону в службу поддержки 8800-7000-562. Если билет покупался в точках продаж, то возврат денег будет происходить там же при наличии паспорта и письменного заявления (формы заявления находятся в точках продаж).

ИСТОЧНИК KP.RU