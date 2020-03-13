Алиханов призвал активней устанавливать светодиодные уличные светильники в городах области

13 Март 2020 2020-03-13T14:12:46+03:00

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В Калининградской области активно проходит модернизация уличного освещения, всего в муниципалитетах заключено 24 энергосервисных контракта на установку свыше 22 тысяч светодиодных светильников, сообщила в ходе оперативного совещания в региональном правительстве министр развития инфраструктуры Елена Дятлова.

«Приведу в пример Светлогорск. За два года в муниципалитете заменено более 2600 светодиодных светильников и ламп, экономия составила 27 млн рублей. Всего в муниципалитетах установлено более 14 тысяч энергоэффективных светодиодных светильников и ламп. Экономия средств за пять лет составляет свыше 170 млн рублей», – рассказала Елена Дятлова.

По ее словам, в трех школах в Краснознаменске и Правдинске установлено более 2,5 тысячи энергоэффективных светодиодных ламп и светильников. В детском саду №2 поселка Олехово в Озерском районе, помимо замены окон и светильников, система отопления и водоснабжения работает от солнечного коллектора.

«Необходимо, чтобы такая практика расширялась, чтобы от замены светильников мы перешли к энергетике теплоносителей, то есть проекты должны усложняться и становиться комплексными. Это увеличит объем экономии», – сказал губернатор Антон Алиханов.

ИСТОЧНИК KP.RU