Алиханов – о карантине по коронавирусу: Все боксы инфекционных больниц заполнены

13 Март 2020 2020-03-13T14:27:51+03:00

Сейчас в Калининграде разворачивают дополнительные места в Больнице скорой медицинской помощи

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В инфекционных больницах в Калининграде и области заполнены все боксы из-за карантина по коронавирусу. Об этом сообщил губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

Он отметил, что это связано с тем, с жители региона активно ездят за рубеж, причем, не только в Польшу и Литву.

«Эти страны стали «красными», когда там уже находились наши жители. Поэтому те, кто возвращается, это группа риска для нас», - сказал глава региона.

По словам Алиханова, сейчас в Калининграде разворачивают дополнительные места в Больнице скорой медицинской помощи, так как количество наблюдаемых лиц очень серьезно выросло.

Напомним, ранее власти заявили, что самоизоляция и нахождение в карантине в течение двух недель должны быть обеспечены всем жителям Калининградской области, посетивших Италию, Испанию, Германию, Францию, Иран, Южную Корею или Китай. Жители региона, которые нарушат данное положение, могут быть привлечены к административной или уголовной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU