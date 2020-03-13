Калининградку отправили на 4 месяца в колонию за неуплату алиментов

13 Март 2020 2020-03-13T14:59:44+03:00

Женщина должна была платить алименты на содержание своего 14-летнего сына

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В Полесском районе осудили местную жительницу, которая уклонялась от уплаты алиментов. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Женщина должна была платить алименты на содержание своего 14-летнего сына, однако уклонялась от исполнения решения суда без уважительных причин.

В ноябре 2017 года ее уже привлекали к административной ответственности, однако выводов она не сделала и накопила долг в размере 800 тысяч рублей.

Теперь ей придется провести 4 месяца в колонии поселении, отметили в пресс-службе областной прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU