В Калининградской области штормовой ветер повалил 280 деревьев

13 Март 2020 2020-03-13T15:19:17+03:00

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За прошедшие сутки в Калининградской области ураганный ветер повали 280 деревьев. Об этом в ходе оперативного совещания в региональном правительстве сообщила министр развития инфраструктуры Елена Дятлова.

«53 дерева было повалено в Калининграде, 215 – по региональным дорогам, четыре – на федеральных трассах. Все они уже убраны с проезжей части, распил и уборка с обочин будет происходить сегодня – завтра», - сказала Дятлова.

По словам министра, были случаи падения деревьев на контактную сеть приморского направления. Одно дерево упало на перегоне Кутузово Новое - Северный вокзал, из-за чего произошла 30-минутная задержка в движении поездов.

«Аэропорт работал в штатном режиме, только один самолет ушел на запасной аэропорт в Санкт-Петербург», - добавили Елена Дятлова.

ИСТОЧНИК KP.RU