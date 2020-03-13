Специалисты Балтфлота начали готовить к военному параду танк Т-34
Специалисты ремонтного подразделения начали готовить танк Т-34, который принимал участие в штурме Кенигсберга, для участия в военном параде в Калининграде. Об этом сообщает пресс-служба Балтфлота.
Легендарный танк возглавит механизированную колонну у на военном параде в посвященном 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
«Ремонтники проведут смазку узлов и механизмов, снимут с корпуса старую краску, проведут антикоррозионную обработку специальными составами перед новой покраской», - сообщили в пресс-службе флота.
Боевая машина выпуска 1943 года была восстановлена и приведена в рабочее состояние к 70-й годовщине Победы. Тогда специалисты ремонтно-восстановительного подразделения, несмотря на полное отсутствие запасных частей для данных образцов военной техники, используя оригинальные чертежи прошлого века, отремонтировали и восстановили ходовые возможности тридцатьчетвёрки.
ИСТОЧНИК KP.RU