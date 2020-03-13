Специалисты Балтфлота начали готовить к военному параду танк Т-34

13 Март 2020 2020-03-13T15:38:39+03:00

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Специалисты ремонтного подразделения начали готовить танк Т-34, который принимал участие в штурме Кенигсберга, для участия в военном параде в Калининграде. Об этом сообщает пресс-служба Балтфлота.

Легендарный танк возглавит механизированную колонну у на военном параде в посвященном 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

«Ремонтники проведут смазку узлов и механизмов, снимут с корпуса старую краску, проведут антикоррозионную обработку специальными составами перед новой покраской», - сообщили в пресс-службе флота.

Боевая машина выпуска 1943 года была восстановлена и приведена в рабочее состояние к 70-й годовщине Победы. Тогда специалисты ремонтно-восстановительного подразделения, несмотря на полное отсутствие запасных частей для данных образцов военной техники, используя оригинальные чертежи прошлого века, отремонтировали и восстановили ходовые возможности тридцатьчетвёрки.

ИСТОЧНИК KP.RU