Прокуратура обнаружила в поселке под Калининградом просроченное пиво в магазине
Просроченный пенный напиток был уничтожен
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В Светлом местная прокуратура выявила нарушение законодательства в сфере обращения алкогольной продукции. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
В одном из магазинов в поселке Волочаевское прокуроры обнаружили в продаже пиво с истекшим сроком годности. Как оказалось, там продавали пиво, срок годности которого истек 26 дней назад.
После этого в адрес директора магазина было внесено представление об устранении нарушений. Просроченное пиво было уничтожено, заявили в пресс-службе областной прокуратуры.
ИСТОЧНИК KP.RU