Прокуратура обнаружила в поселке под Калининградом просроченное пиво в магазине

13 Март 2020 2020-03-13T15:53:45+03:00

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В Светлом местная прокуратура выявила нарушение законодательства в сфере обращения алкогольной продукции. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В одном из магазинов в поселке Волочаевское прокуроры обнаружили в продаже пиво с истекшим сроком годности. Как оказалось, там продавали пиво, срок годности которого истек 26 дней назад.

После этого в адрес директора магазина было внесено представление об устранении нарушений. Просроченное пиво было уничтожено, заявили в пресс-службе областной прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU