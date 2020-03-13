В центре Калининграда пенсионер на «Саабе» сбил пешехода
Женщина переходила проезжую часть дороги на разрешающий сигнал светофора
.Фото: Александр Подгорчук
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В пятницу, 13 марта, в центре Калининграда на пешеходном переходе сбили пожилую женщину. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
ДТП произошло в начале десятого утра на улице Черняховского. 68-летний водитель «Сааба» сбил 66-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть дороги по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.
В результате наезда пенсионерка с травмами была госпитализирована в больницу. В полиции отметили, что стаж вождения водителя составляет 50 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU