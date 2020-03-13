2020-03-13T16:31:03+03:00
Общество

В Калининграде на стене многоэтажки рисуют портрет маршала Жукова

Работу завершат до 22 марта
Александр КАТЕРУША
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..Фото: мэрия Калининграда
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В Калининграде на стене дома №10 по улице Жукова появится портрет маршала Георгия Жукова. По данным пресс-службы мэрии, художник Глеб Михайлов (это он рисовал портрет Леонова на одноименной улице), обещает завершить работу до 22 марта.

«Идею граффити с великим полководцем одобрили будущие жильцы этого дома, среди которых, к слову, около трех десятков обманутых дольщиков «КЖС», - говорится в сообщении.

При этом в администрации отметили, что с вводом в этом году в эксплуатацию ЖК «Гарант-2» в проблеме «Калининграджилстроя» можно будет поставить точку.

Напомним, аферисты из КЖС оставили без обещанного жилья 236 дольщиков, решать их проблемы в итоге оказалось должно наше МКП «УКС». Мы договорились с компанией «Акфен», которая получила бывший участок «КЖС», а взамен обеспечила жильём 133 человека, для остальных строило или покупало квартиры МКП «УКС».

ИСТОЧНИК KP.RU

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