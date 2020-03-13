Мечта о собственном пистолете толкнула калининградца на преступление

13 Март 2020 2020-03-13T16:31:08+03:00

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В Балтийске полицейские раскрыли кражу пистолета из автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

22-летний мужчина давно мечтал иметь пневматический пистолет, однако подобным оружием владела его 38-летняя сожительница. На днях молодой человек выпил и вновь задумался о дикой несправедливости. В результате он просто вскрыл ее автомобиль, прихватив не только вожделенный пистолет, но и панель от автомагнитолы и водительские права.

Полицейские довольно быстро установили личность вора и задержали его. Подозреваемый сознался в содеянном и вернул похищенное имущество.

ИСТОЧНИК KP.RU