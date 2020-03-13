В Литве «готовы обсуждать» закрытие границ из-за коронавируса

13 Март 2020 2020-03-13T16:42:29+03:00

Закрытие границ может рассматриваться в числе альтернатив, сказал президент Литвы

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Власти Литвы могут начать обсуждать закрытие границ из-за коронавируса. Об этом, как пишет DELFI заявил президент Литвы Гитанас Науседа.

«Закрытие границ может рассматриваться в числе альтернатив. Сейчас уже ведется проверка границ на всей территории, – цитирует издание слова литовского президента.

Глава литовского государства также призвал граждан не паниковать

«Постарайтесь ограничить передвижение, насколько это возможно. Меньше слушайте «лжепророков», особенно в социальных сетях, – добавил Науседа.

DELFI также сообщает, что в пятницу, 13 марта, парламентский Комитет по европейским делам решил предложить правительству Литвы из-за угрозы коронавируса закрыть государственную границу. Члены комитета приняли это предложение единогласно. Далее его передадут правительству.

«Министр здравоохранения Аурелиюс Верига сказал, что решение закрыть границы будет иметь отрицательные последствия и не было бы особенно действенным средством в борьбе с распространением вируса», - отмечает издание.

ИСТОЧНИК KP.RU