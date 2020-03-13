В Литве «готовы обсуждать» закрытие границ из-за коронавируса
Власти Литвы могут начать обсуждать закрытие границ из-за коронавируса. Об этом, как пишет DELFI заявил президент Литвы Гитанас Науседа.
«Закрытие границ может рассматриваться в числе альтернатив. Сейчас уже ведется проверка границ на всей территории, – цитирует издание слова литовского президента.
Глава литовского государства также призвал граждан не паниковать
«Постарайтесь ограничить передвижение, насколько это возможно. Меньше слушайте «лжепророков», особенно в социальных сетях, – добавил Науседа.
DELFI также сообщает, что в пятницу, 13 марта, парламентский Комитет по европейским делам решил предложить правительству Литвы из-за угрозы коронавируса закрыть государственную границу. Члены комитета приняли это предложение единогласно. Далее его передадут правительству.
«Министр здравоохранения Аурелиюс Верига сказал, что решение закрыть границы будет иметь отрицательные последствия и не было бы особенно действенным средством в борьбе с распространением вируса», - отмечает издание.
ИСТОЧНИК KP.RU