2020-03-13T17:05:18+03:00
Общество

Алиханов: Общественные мероприятия в Калининграде будут сокращены до минимума

Пока есть намерение все концертные мероприятия отменять, сказал глава региона
Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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Общественные мероприятия в Калининградской области из-за коронавируса будут сокращены до минимума. Об этом сообщил губернатор Антон Алиханов на встрече с редакторами СМИ.

«Мы уже объявили, что матч «Балтики» будет без зрителей, и матчи волейбольного «Локомотива», если они будут проводиться в регионе, тоже без зрителей», - сказал он.

Глава региона добавил, что уже сегодня пройдет совещание, на котором будет рассматриваться список мероприятий «в ручном режиме, что оставляем, что не оставляем».

«Пока есть намерение все концертные мероприятия отменять. Не знаю, будем ли отменять мероприятия, связанные дня штурма Кенигсберга, там все-таки есть особенности, они проводятся на открытом воздухе. Наверное, их можно проводить, но сказать однозначно, будут ли они, мы н можем», - сказал Антон Алиханов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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