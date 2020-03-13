2020-03-13T17:19:54+03:00
Коронавирус Covid-19

В Калининграде из-за коронавируса отменили День селедки

Праздник решили перенести на неопределенный срок
Александр КАТЕРУША
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В Калининграде не состоится День селедки, который был намечен на 14-15 апреля.

Как сообщается на страничке Музея Мирового океана в Facebook, праздник переносится на неопределённый срок – «до улучшения эпидемиологической ситуации в стране».

«Сегодня решение об этом было принято генеральным директором Музея Мирового океана Светланой Сивковой после заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ», – говорится в сообщении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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