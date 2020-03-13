13 Март 2020 2020-03-13T17:24:10+03:00

В том числе, это могут быть налоговые льготы, не исключил губернатор Антон Алиханов

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Калининградский бизнес может рассчитывать на компенсацию потерь из-за коронавируса. Об этом сообщил губернатор Антон Алиханов на встрече с редакторами СМИ в пятницу, 13 марта.

«Все отрасли могут рассчитывать. Мы будем с ними обсуждать, ведь что-то мы можем не видеть, не понимать некоторых аспектов негативного влияния на бизнес. Максимально широко будем обсуждать, но в закрытом режиме, пока», - сказал он.

По словам Алиханова, те меры поддержки бизнеса, которые уже есть - достаточно серьезные.

«И министерство экономического развития ставит задачу приложить дополнительные меры. В том числе, это могут быть налоговые льготы», - сказал глава региона.

ИСТОЧНИК KP.RU