Власти не ожидают дефицита продуктов в Калининградской области из-за коронавируса

13 Март 2020 2020-03-13T17:51:44+03:00

В регионе есть запас долго хранимых продуктов

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Региональные власти не ожидают дефицита продуктов питания в Калининградской области из-за закрытия границ в ряде стран ЕС. Об этом сообщил губернатор Антон Алиханов на встрече с редакторами СМИ в пятницу, 13 марта

«Дефицита мы сильного не планируем. Запасы круп, сахара в торговом доме «Семья», в который входит «СПАР», минимум, 15-дневные. Мы встречались с ними полторы недели назад, давали рекомендацию нарастить объемы долго хранимых продуктов», - сказал Антон Алиханов.

Он отметил, что в сети супермаркетов «Виктория» довольно длинные запасы.

«По некоторым позициям – 40 дней, 30 дней. Конечно, есть скоропорт, который невозможно накопить, например, если молоко не специализированное, или сливки», - сказал глава региона.

Он призвал не рисовать самые страшные сценарии, потому что в мире нет ограничения на движение товаров.

«И, исходя из того, что мы знаем, никто не закрывал товарные оборот», - добавил губернатор.

ИСТОЧНИК KP.RU