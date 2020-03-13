Калининградские каратисты завоевали золото и серебро чемпионата России

13 Март 2020 2020-03-13T18:30:13+03:00

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Столица приняла чемпионат России по карате-кокушинкай среди мастеров и кубок страны среди взрослых. Среди 250 спортсменов были и представители Калининградской области.

Как сообщает министерство спорта региона, одними из 18 медалистов среди мужчин-ветеранов стали наши земляки Константин Князев и Алибек Гаджикурбанов. Выступали они со спортсменами 35-39 лет и 40-45 лет соответственно.

Константин Князев взял золото, одолев спортсмена из Москвы. Алибек Гаджикурбанов завоевал серебро, победив в двух поединках и уступив только Андрею Донову из Пермского края.

Впереди у спортсменов участие в чемпионате мира.

ИСТОЧНИК KP.RU