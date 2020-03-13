Калининградские каратисты завоевали золото и серебро чемпионата России
Столица приняла чемпионат России по карате-кокушинкай среди мастеров и кубок страны среди взрослых. Среди 250 спортсменов были и представители Калининградской области.
Как сообщает министерство спорта региона, одними из 18 медалистов среди мужчин-ветеранов стали наши земляки Константин Князев и Алибек Гаджикурбанов. Выступали они со спортсменами 35-39 лет и 40-45 лет соответственно.
Константин Князев взял золото, одолев спортсмена из Москвы. Алибек Гаджикурбанов завоевал серебро, победив в двух поединках и уступив только Андрею Донову из Пермского края.
Впереди у спортсменов участие в чемпионате мира.
ИСТОЧНИК KP.RU