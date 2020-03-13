Калининградец едва не отрубил топором руку собутыльнику

13 Март 2020 2020-03-13T18:30:01+03:00

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Жителю Нестеровского района едва не отрубили руку во время распития спиртного с приятелями. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Рано утром трое мужчин выпивали в квартире, двое из них что-то не подклили, началась драка.

«В разгар ссоры злоумышленник схватил топор, замахнулся и нанес удар по руке оппонента. В больнице мужчине диагностировали рубленую рану правой кисти, что является вредом здоровью средней тяжести», - сообщили в полиции.

Полицейские задержали 28-летнего нападавшего, на него завели уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью в отношении двух или более лиц». Санкция включает до 5 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU