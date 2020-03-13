В Калининградской области пройдут массовые проверки водителей на трезвость
.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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С 13 по 15 марта в Калининградской области пройдет профилактическая акция ГИБДД «Нетрезвый водитель».
В течение трех дней инспекторы ГИБДД будут проверять водителей на предмет опьянения, сообщили «Комсомолке» в региональном управлении Госавтоинспекции.
Если Вы стали свидетелем факта управления транспортным средством нетрезвым водителем своевременно сообщите в дежурную часть по телефону «Горячей линии» 8(4012) 552-811.
ИСТОЧНИК KP.RU