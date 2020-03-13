В Калининградской области пройдут массовые проверки водителей на трезвость

13 Март 2020 2020-03-13T18:33:57+03:00

Изменить размер текста: A A

С 13 по 15 марта в Калининградской области пройдет профилактическая акция ГИБДД «Нетрезвый водитель».

В течение трех дней инспекторы ГИБДД будут проверять водителей на предмет опьянения, сообщили «Комсомолке» в региональном управлении Госавтоинспекции.

Если Вы стали свидетелем факта управления транспортным средством нетрезвым водителем своевременно сообщите в дежурную часть по телефону «Горячей линии» 8(4012) 552-811.

ИСТОЧНИК KP.RU