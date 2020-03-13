2020-03-13T19:02:48+03:00
Спорт

Руководство «Балтики» призвало РФС приостановить чемпионат ФНЛ

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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Председатель совета директоров калининградской «Балтики» Александр Шендерюк-Жидков призвал Российский футбольный союз приостановить розыгрыш ФНЛ из-за пандемии коронавируса. Об этом пишет РБК-спорт.

«Мы понимаем, что нет никакого смысла проводить матч без болельщиков. И, на наш взгляд, было бы целесообразным приостановить чемпионат, как это сделано в Лиге чемпионов и в других европейских национальных турнирах. Получается, в Калининграде мы играем без болельщиков, а в благоприятном регионе с болельщиками? Понимаем и разделяем обеспокоенность властей, но давайте приостановим чемпионат. Мы бы попросили поддержки клубов, в особенности тех, которые испытывают похожие сложности. Российский чемпионат должен быть приостановлен», — цитирует издание словам Шендерюка-Жидкова.

Напомним, как ранее писала «Комсомолка», домашний матч «Балтики» с «Армавиром» в ФНЛ 15 марта пройдёт без зрителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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