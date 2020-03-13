Мэрия Калининграда пригрозила эвакуировать машины, которые оставляют в «кармане» у «Ольштына»

13 Март 2020 2020-03-13T19:11:59+03:00

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Городские власти пригрозили эвакуировать машины, которые оставляют в «кармане» у «Ольштына». Об этом сообщает пресс-служба мэрии Калининграда.

Напомним, для сокращения пробок при ремонте перекрестка Ленинский проспект – ул. Киевская, автобусная остановка «Проспект Калинина» была временно сдвинута в сторону центра, к зданию бывшего развлекательного центра «Ольштын», там же были установлены соответствующий знак.

«Однако, несмотря на выставленный знак, владельцы продолжают оставлять автомобили в «кармане» у бывшего «Ольштына», не оставляя места для высадки пассажиров из автобусов и троллейбусов. Организаторы работ предупреждают, что для предотвращения аварийных ситуаций, припаркованные в районе перекрёстка с ул. Ольштынской машины будут эвакуироваться», - заявили в пресс-службе горадминисрации.

В мэрии добавили, что отрезок улицы Киевской от трамвайного депо до перекрёстка в мае сдадут в эксплуатацию после обновления путей, замены мощения на асфальт и укладки верхнего слоя асфальтобетона.

ИСТОЧНИК KP.RU