2020-03-13T19:45:16+03:00
Коронавирус Covid-19

Калининградец записал рэп про коронавирус

Ролик набирает просмотры в социальных сетях
Александр КАТЕРУША
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Сергей Кирин взялся за написание продолжения песни.Сергей Кирин взялся за написание продолжения песни.Фото: vk.com
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Калининградец сочинил рэп про пандемию коронавируса. Ролик он выложил в социальные сети.

Как рассказал «Комсомолке» сам Сергей Кирин, журналист «Каскад ТВ», на написание текста у него ушло 40 минут.

- Я сидел на больничном дома, температурил. Заболел сам, слава богу, не коронавирусом. Но про него – поток информации по телевизору. Вот и решил сочинить на злобу дня. Текст написал быстро, - рассказывает Сергей.

Ролик, составленный из кадров новостных передач, длится 2,5 минуты. Его Сергей склеил уже на работе, наложил голос.

- Видеоклип показал коллегам, а потом решил выложить в соцсети. Сегодня вечером буду писать вторую часть: про закрытие границ, дорогую валюту и то, как люди сметают продукты в магазинах, - сказал автор.

Калининградец записал рэп про коронавирус.

ИСТОЧНИК KP.RU

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