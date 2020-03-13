2020-03-13T20:53:49+03:00
Общество

Стихия возвращается: Ночью в Калининграде снова поднимется штормовой ветер

Его скорость будет достигать 24 метров в секунду
Михаил ЯНОВСКИЙ
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..Фото: Александр Подгорчук
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Не успели калининградцы оправиться от урагана, который повалил в области 280 деревьев, как на дворе очередное ненастье. Как сообщает областное управление МЧС, ночью ожидается ветер скоростью до 15-20 м/с, на побережье - 19-24 м/с. Видимость в осадках составит 1-2 км. Ночью на дорогах местами гололедица. Дождь местами будет переходить в мокрый снег.

В субботу днем ветер утихнет. Его максимальную скорость синоптики прогнозируют на уровне 12-17 метров в секунду. В первой половине дня также возможен снег, в ночь на воскресенье - заморозки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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