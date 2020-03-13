Польша на 10 дней закрывает все границы из-за эпидемии коронавируса

13 Март 2020 2020-03-13T22:12:40+03:00

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Республика Польша из-за пандемии коронавируса нового типа на 10 дней закрывает все границы, в том числе с Калининградской областью. Ограничение коснется перемещения людей, но не товаров. Об этом сообщил на пресс-конференции премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

- Границы остаются открытыми для потока товаров, - цитирует премьера "Газета Выборча". - Нет опасений, что продовольствия не будет, Польша является одним из крупнейших производителей продуктов питания. У нас очень большие излишки.

Сообщается также, что все поляки, прибывшие из-за границы будут попадать на двухнедельный карантин.

Кроме того, в ночь на воскресенье Польша закрывает все международные авиационные и железнодорожные рейсы. В торговых центрах будут работать только продуктовые магазины, аптеки и прачечные. Запрещены собрания более 50 человек.

- Также мы решили приостановить деятельность всех клубов, пабов, баров, казино и других развлекательных заведений. Все рестораны могут предоставить услуги на вынос, - сообщил польский премьер.

В последние дни на границе Калининградской области и Польши наблюдались внушительные очереди. В пунктах пропуска можно было провести 13-15 часов.

В настоящее время в Польше зарегистрировано 68 случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа.

ИСТОЧНИК KP.RU