2020-03-13T22:12:40+03:00
Коронавирус Covid-19

Польша на 10 дней закрывает все границы из-за эпидемии коронавируса

В стране вводятся жесткие карантинные ограничения
Кирилл Алексеев
Поделиться:
..Фото: Александр КАТЕРУША
Изменить размер текста:

Республика Польша из-за пандемии коронавируса нового типа на 10 дней закрывает все границы, в том числе с Калининградской областью. Ограничение коснется перемещения людей, но не товаров. Об этом сообщил на пресс-конференции премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

- Границы остаются открытыми для потока товаров, - цитирует премьера "Газета Выборча". - Нет опасений, что продовольствия не будет, Польша является одним из крупнейших производителей продуктов питания. У нас очень большие излишки.

Сообщается также, что все поляки, прибывшие из-за границы будут попадать на двухнедельный карантин.

Кроме того, в ночь на воскресенье Польша закрывает все международные авиационные и железнодорожные рейсы. В торговых центрах будут работать только продуктовые магазины, аптеки и прачечные. Запрещены собрания более 50 человек.

- Также мы решили приостановить деятельность всех клубов, пабов, баров, казино и других развлекательных заведений. Все рестораны могут предоставить услуги на вынос, - сообщил польский премьер.

В последние дни на границе Калининградской области и Польши наблюдались внушительные очереди. В пунктах пропуска можно было провести 13-15 часов.

В настоящее время в Польше зарегистрировано 68 случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Польша на 10 дней закрывает все границы из-за эпидемии коронавируса
Стихия возвращается: Ночью в Калининграде снова поднимется штормовой ветер
Калининградец записал рэп про коронавирус
Мэрия Калининграда пригрозила эвакуировать машины, которые оставляют в «кармане» у «Ольштына»
Руководство «Балтики» призвало РФС приостановить чемпионат ФНЛ
В Калининградской области пройдут массовые проверки водителей на трезвость
Калининградец едва не отрубил топором руку собутыльнику
Калининградские каратисты завоевали золото и серебро чемпионата России
Власти не ожидают дефицита продуктов в Калининградской области из-за коронавируса
Калининградский бизнес может рассчитывать на компенсацию потерь из-за коронавируса
В Калининграде из-за коронавируса отменили День селедки
Алиханов: Общественные мероприятия в Калининграде будут сокращены до минимума
В Литве «готовы обсуждать» закрытие границ из-за коронавируса
Мечта о собственном пистолете толкнула калининградца на преступление
В Калининграде на стене многоэтажки рисуют портрет маршала Жукова
В центре Калининграда пенсионер на «Саабе» сбил пешехода
Прокуратура обнаружила в поселке под Калининградом просроченное пиво в магазине
Специалисты Балтфлота начали готовить к военному параду танк Т-34
В Калининградской области штормовой ветер повалил 280 деревьев
Калининградку отправили на 4 месяца в колонию за неуплату алиментов
Алиханов – о карантине по коронавирусу: Все боксы инфекционных больниц заполнены