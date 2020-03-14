В Гусеве горела квартира, пострадали два человека

14 Март 2020 2020-03-14T09:59:45+03:00

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В Гусеве два человека пострадали во время пожара на улице Школьной. ЧП случилось в пятницу 13 марта в 12:50.

В многоквартирном двухэтажном жилом доме довоенной постройки в одной из квартир горел диван.

Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе регионального Управления МЧС России, в результате пожара пострадали два человека. Их госпитализировали с признаками отравления продуктами горения.

Площадь пожара составила 16 квадратных метров.

ИСТОЧНИК KP.RU