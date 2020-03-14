В Калининграде сбили двух женщин

14 Март 2020 2020-03-14T10:11:10+03:00

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В Калининграде в минувшую пятницу 13 марта случилось два ДТП, в которых пострадали пешеходы. Так, в 9:10 на улице Черняховского под колеса «Сааба» попала 68-летняя женщина, которая переходила проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.

В 12:20 на улице Автомобильной «Рено» под управлением 74-летнего водителя, сбил 47-летнюю женщину-пешехода.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, калининградка переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП женщина пострадала.

ИСТОЧНИК KP.RU