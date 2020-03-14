В Калининградской области за сутки зарегистрировали 8 палов травы
В Калининградской области продолжает гореть трава в полях. Только за минувшую пятницу 13 марта пожарно-спасательные подразделения МЧС России 8 раз привлекались для ликвидации палов сухой травы на территории разных муниципалитетов.
Были задействованы 28 человек и 8 единиц техники.
В Калининградской области первый случай пала травы в этом году был зафиксирован 20 января. Сухая растительность горела на территории поселка Янтаровка Зеленоградского района.
Ежегодно в Калининградской области сгорает больше тысячи га травы в полях. Во время таких пожаров гибнет живность.
ИСТОЧНИК KP.RU