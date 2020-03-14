В ДТП на ул. Дзержинского пострадала 29-летняя девушка

14 Март 2020 2020-03-14T10:50:56+03:00

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ДТП случилось в пятницу днем в Калининграде. 61-летний водитель автомобиля «Ниссан», выезжая с придомовой территории, не уступил дорогу и столкнулся с «Хондой».

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, в результате ДТП пострадала 29-летняя девушка-водитель автомобиля «Хонда».

В тот же день в Советске в ДТП пострадала 65-летняя женщина. На улице Тургенева там столкнулись «Рено» и «Фольксваген». Сообщается, что женщина находилась в автомобиле на пассажирском сидении.

ИСТОЧНИК KP.RU