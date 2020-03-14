2020-03-14T11:43:35+03:00
Происшествия

В Калининграде в ДТП попал автомобиль «Скорой помощи», машина перевернулась

Авария случилась на перекрестке ул. Фрунзе и Грига
Александр КАТЕРУША
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..Фото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"
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В Калининграде в субботу 14 марта утром случилось ДТП, в результате которого перевернулся автомобиль «Скорой помощи». Столкновение медицинского автомобиля и микроавтобуса "Фольксваген" произошло на перекрестке ул. Фрунзе и Грига. Фотографии очевидцы выложили в группе "Сообщество автомобилистов Калининграда и области" в "Вконтакте".

. Фото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"

.Фото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"

О пострадавших информации нет.

Подробности выясняются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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