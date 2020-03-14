Строители нового стадиона в Калининграде объяснили, почему резко испортился газон

14 Март 2020 2020-03-14T11:40:14+03:00

Изменить размер текста: A A

Руководство компании "Спорт-Ин", которая построила новые стадионы к чемпионату мира по футболу в Ростове-на-Дону и Калининграде, ответило на критику по поводу плохого качества газона на этих аренах.

"Главной причиной неудовлетворительного состояния футбольного поля, на наш взгляд, стало внесение избыточного количества песка поверх существующего слоя, что является грубым нарушением технологии обслуживания травяного газона, оборудованного специальной системой стабилизации. В результате указанного нарушения гибридное волокно стабилизации оказалось под слоем лишнего песка, травяное покрытие потеряло устойчивость к нагрузкам и стало «болеть», - говорится в официальном сообщении компании, касающемся стадиона в Ростове.

Подобное произошло и в Калининграде. и ответственность, по мнению "Спорт-Ин", лежит на управляющей стадионом компании.

"После прохождения зимы 2019/20 годов плохое состояние газона было выявлено только на двух стадионах - «Ростов Арена» и «Калининград», где допускалась одна и та же грубая ошибка – пескование поверх существующего газона. На всех других стадионах, где этим не занимались, газоны находятся в хорошем функциональном состоянии", - добавили в компании.

ИСТОЧНИК KP.RU