2020-03-14T11:42:51+03:00
Происшествия

«Скорая помощь», которая перевернулась в Калининграде, везла маму и ребенка

Стали известны подробности ДТП на улице Фрунзе
Александр КАТЕРУША
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..Фото: пресс-служба областного УМВД.
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В автомобиле «Скорой помощи», который в результате ДТП перевернулся, вели маму с 9-летним ребенком. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

Отмечается, что медавтомобиль двигался с включенными спецсигналами.

«В результате ДТП пострадала 30-летняя пассажирка автомобиля «Скорой помощи». У мамы девочки ушибы. На место ДТП выезжали сотрудники полиции, проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства. На данный момент времени больше никто за медицинской помощью не обращался» – сказали в УМВД.

По предварительной информации полиции около 8:40 водитель автомобиля "Фольксваген" при повороте с улицы Фрунзе на улицу Грига не предоставил преимущества в движении автомобилю "Скорой помощи".

ИСТОЧНИК KP.RU

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