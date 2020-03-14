2020-03-14T12:00:34+03:00
Происшествия

В Калининграде на улице Фрунзе, где перевернулась «Скорая», случилось еще одно ДТП

Женщина засмотрелась на перевернутую машину и не справилась с управлением
Александр КАТЕРУША
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..Фото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"
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В Калининграде на улице Фрунзе, где утром в субботу 14 марта в результате столкновения с микроавтобусом «Фольксваген», перевернулась машина «Скорой помощи», случилось еще одно ДТП. Об этом сообщают очевидцы в группе «Сообщество автомобилистов Калининграда и области».

Как рассказывают в соцсетях очевидцы, женщина-водитель засмотрелась на перевернутую «Скорую» и столкнулась с двигавшимся впереди автомобилем.

«Удар был очень сильный, даже задымилось под капотом. Благо сотрудники ГИБДД были рядом, быстро помогли», - рассказали очевидцы.

По их словам поврежденную машину оперативно погрузили на эвакуатор и увезли.

Напомним, «Скорая помощь», которая перевернулась в Калининграде после столкновения с «Фольксвагеном», везла маму и ребенка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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