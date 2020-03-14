В Калининграде на улице Фрунзе, где перевернулась «Скорая», случилось еще одно ДТП
В Калининграде на улице Фрунзе, где утром в субботу 14 марта в результате столкновения с микроавтобусом «Фольксваген», перевернулась машина «Скорой помощи», случилось еще одно ДТП. Об этом сообщают очевидцы в группе «Сообщество автомобилистов Калининграда и области».
Как рассказывают в соцсетях очевидцы, женщина-водитель засмотрелась на перевернутую «Скорую» и столкнулась с двигавшимся впереди автомобилем.
«Удар был очень сильный, даже задымилось под капотом. Благо сотрудники ГИБДД были рядом, быстро помогли», - рассказали очевидцы.
По их словам поврежденную машину оперативно погрузили на эвакуатор и увезли.
Напомним, «Скорая помощь», которая перевернулась в Калининграде после столкновения с «Фольксвагеном», везла маму и ребенка.
ИСТОЧНИК KP.RU