В Зеленоградске 14 марта бесплатно покажут фильм «Два бойца»

14 Март 2020 2020-03-14T12:27:39+03:00

В Калининградской области в субботу стартует проект «Социальный кинозал»

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В культурно-досуговом центре Зеленоградска в субботу 14 марта стартует проект «Социальный кинозал». Первый бесплатный кинопоказ состоится в 14.00 по адресу: Курортный проспект, 11.

Фильмы «Социального кинозала» посвящены главному событию этого года – 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Зрители получат возможность посмотреть и обсудить киноленту «Два бойца» (реж. Л. Луков, 1943), послушать лекцию приглашенных спикеров. Специальными гостями первого кинопоказа станут профессор, председатель совета регионального отделения РВИО Геннадий Кретинин и директор музея «Бункер», исполнительный директор регионального отделения РВИО Михаил Бадамшин.

Вход на мероприятие бесплатный.

Как сообщили в министерстве по культуре и туризму региона, участие в показах фильмов подтвердили пять кинотеатров:

– кинотеатр «Заря» (г. Калининград);

– киноконцертный зал «Маяк» (г. Пионерский);

– культурно-досуговый центр (г. Зеленоградск);

– кинозал Дома культуры «Неман»;

– кинозал культурно-молодежного центра (г. Балтийск).

Расписание показов в разных городах региона смотрите здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU