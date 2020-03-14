В Зеленоградске 14 марта бесплатно покажут фильм «Два бойца»
В культурно-досуговом центре Зеленоградска в субботу 14 марта стартует проект «Социальный кинозал». Первый бесплатный кинопоказ состоится в 14.00 по адресу: Курортный проспект, 11.
Фильмы «Социального кинозала» посвящены главному событию этого года – 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Зрители получат возможность посмотреть и обсудить киноленту «Два бойца» (реж. Л. Луков, 1943), послушать лекцию приглашенных спикеров. Специальными гостями первого кинопоказа станут профессор, председатель совета регионального отделения РВИО Геннадий Кретинин и директор музея «Бункер», исполнительный директор регионального отделения РВИО Михаил Бадамшин.
Вход на мероприятие бесплатный.
Как сообщили в министерстве по культуре и туризму региона, участие в показах фильмов подтвердили пять кинотеатров:
– кинотеатр «Заря» (г. Калининград);
– киноконцертный зал «Маяк» (г. Пионерский);
– культурно-досуговый центр (г. Зеленоградск);
– кинозал Дома культуры «Неман»;
– кинозал культурно-молодежного центра (г. Балтийск).
Расписание показов в разных городах региона смотрите здесь.
ИСТОЧНИК KP.RU