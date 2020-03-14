В Калининграде пропал уличный художник

14 Март 2020 2020-03-14T13:22:33+03:00

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В Калининграде объявили в розыск мужчину, которого вы наверняка видели на улицах города. Это 56-летний Игорь Погребняк. Информация размещена в группе «Поиск пропавших людей Калининград. ПСО «Запад».

«Художник, часто сидит в центре, рисует портреты. Может находиться около торговых центров города, в парках, у церквей и т.д.», - говорится в сообщении. Волонтеры отмечают, что мужчина нуждается в медицинской помощи.

Комментаторы сообщают, что видели его накануне на улице Чекистов и у Центрального парка.

Организаторы поисков ищут волонтеров и тех, кто может помочь в распространении объявлений-ориентировок в соцсетях.

ИСТОЧНИК KP.RU