Литва вслед за Польшей закрывает границы из-за коронавируса

14 Март 2020 2020-03-14T13:37:37+03:00

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Литва в связи с угрозой распространения коронавируса закрывает въезд для иностранцев и восстанавливает контроль на границе с Польшей и Латвией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра внутренних дел Риму Тамашюнене, которая собрала специальную пресс-конференцию в субботу 14 марта.

«С учетом сложившейся ситуации восстанавливается полномасштабный контроль на литовско-польской и литовско-латвийской границе, а также закрывается въезд в республику для граждан других стран", - сказала она.

Ограничения начнут действовать с 18:00 по местному времени. Они пока не касаются грузового автотранспорта.

В Литве зафиксировано 7 случаев заражения коронавирусом.

Напомним, ранее стало известно, что Польша минимум на 10 дней закрывает все границы из-за эпидемии коронавируса. В стране ввели жесткие карантинные ограничения.

ИСТОЧНИК KP.RU