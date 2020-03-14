2020-03-14T13:37:37+03:00
Коронавирус Covid-19

Литва вслед за Польшей закрывает границы из-за коронавируса

Ограничения пока не касаются грузового автотранспорта
Александр КАТЕРУША
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..Фото: Александр Подгорчук
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Литва в связи с угрозой распространения коронавируса закрывает въезд для иностранцев и восстанавливает контроль на границе с Польшей и Латвией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра внутренних дел Риму Тамашюнене, которая собрала специальную пресс-конференцию в субботу 14 марта.

«С учетом сложившейся ситуации восстанавливается полномасштабный контроль на литовско-польской и литовско-латвийской границе, а также закрывается въезд в республику для граждан других стран", - сказала она.

Ограничения начнут действовать с 18:00 по местному времени. Они пока не касаются грузового автотранспорта.

В Литве зафиксировано 7 случаев заражения коронавирусом.

Напомним, ранее стало известно, что Польша минимум на 10 дней закрывает все границы из-за эпидемии коронавируса. В стране ввели жесткие карантинные ограничения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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