14 Март 2020 2020-03-14T13:49:08+03:00

Школьник перебегал дорогу в нескольких метрах от светофора

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В Калининграде на улице Инженерной сбили подростка. Об этом сообщают очевидцы в группе «Сообщество автомобилистов Калининграда и области» в «ВКонтакте». Инцидент случился в районе 11:40.

Как рассказывают в соцсетях очевидцы, подростка сбили в нескольких метрах от светофора.

Состояние пострадавшего не уточняется.

ИСТОЧНИК KP.RU