На улице Инженерной сбили подростка
Школьник перебегал дорогу в нескольких метрах от светофора
.Фото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"
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В Калининграде на улице Инженерной сбили подростка. Об этом сообщают очевидцы в группе «Сообщество автомобилистов Калининграда и области» в «ВКонтакте». Инцидент случился в районе 11:40.
Как рассказывают в соцсетях очевидцы, подростка сбили в нескольких метрах от светофора.
Состояние пострадавшего не уточняется.
ИСТОЧНИК KP.RU