2020-03-14T14:06:52+03:00
Происшествия

Житель Немана ограбил мать своего друга

Злоумышленника задержали
Александр КАТЕРУША
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Житель Немана гостил у друга. 33-летний мужчина попросил у мамы приятеля 100 рублей в долг. Доверчивая женщина позволила ему самостоятельно взять деньги из ее кошелька.

Однако, по сообщению пресс-службы регионального УМВД, гость забрал все деньги из дамского бумажника. Схватив наличные, парень выбежал из квартиры.

Прошло несколько недель, деньги он так и не вернул. Поэтому пенсионерка обратилась в полицию.

Мужчина был задержан. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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