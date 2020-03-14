Житель Немана ограбил мать своего друга
Злоумышленника задержали
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Житель Немана гостил у друга. 33-летний мужчина попросил у мамы приятеля 100 рублей в долг. Доверчивая женщина позволила ему самостоятельно взять деньги из ее кошелька.
Однако, по сообщению пресс-службы регионального УМВД, гость забрал все деньги из дамского бумажника. Схватив наличные, парень выбежал из квартиры.
Прошло несколько недель, деньги он так и не вернул. Поэтому пенсионерка обратилась в полицию.
Мужчина был задержан. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU