В Озерском районе мужчина с вилами набросился на знакомых

14 Март 2020 2020-03-14T14:22:25+03:00

Возбуждено два уголовных дела за угрозы убийством

Изменить размер текста: A A

Инцидент произошел в квартире, где живут трое мужчин – все они и стали участниками конфликта, произошедшего во время застолья.

«После конфликта злоумышленник схватил вилы и косу и начал замахиваться, высказывать в адрес потерпевших угрозы убийством и физической расправы», - говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.

Орудие нападение изъято, агрессор задержан.

Были возбуждены два уголовных дела. За угрозу убийством мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU