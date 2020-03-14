В Озерском районе мужчина с вилами набросился на знакомых
Возбуждено два уголовных дела за угрозы убийством
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Инцидент произошел в квартире, где живут трое мужчин – все они и стали участниками конфликта, произошедшего во время застолья.
«После конфликта злоумышленник схватил вилы и косу и начал замахиваться, высказывать в адрес потерпевших угрозы убийством и физической расправы», - говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.
Орудие нападение изъято, агрессор задержан.
Были возбуждены два уголовных дела. За угрозу убийством мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.
ИСТОЧНИК KP.RU