Легкоатлет из Калининграда, прервав «Бег мира», не может выехать из Европы из-за коронавируса

14 Март 2020 2020-03-14T15:12:55+03:00

Изменить размер текста: A A

Калининградец Сергей Лебедев, который регулярно участвует в международном легкоатлетическом проекте «Бег мира», уехал из Калининграда в Европу еще 25 февраля. По нескольким странам он собирался пробежать с единомышленниками в рамках масштабной факельной эстафеты (самая длинная в мире, проходит с 1987 года, нацелена на сохранение мира и дружбы на планете). Собственно, он успел пробежать по Португалии и югу Испании, а потом мероприятие свернули из-за распространения коронавриуса по Европе. Теперь Сергей не знает, как вернуться домой – границы закрывают, авиарейсы отменяют.

- Все быстро менялось. Когда я ехал на старт, не предполагал, что может дойти до закрытия границ. Но все что было запланировано, отменилось. Обычно в школах мы проводим встречи с детьми. Но многие школы закрылись. Вчера нам сказали, что Испания ограничивает перемещение и мы сорвались, поехали во Францию, чтобы не застрять в Барселоне, - рассказывает «Комсомолке» Сергей. – Впереди у нас должен был состояться бег по Венгрии, Словакии… Все сорвалось. Конечно, про Италию и речи уже не было.

В команде вместе с нашим земляком – 12 человек. Это девушка из Перми, граждане Великобритании, Украины, Гватемалы, Чехии. Многие не знают, как возвращаться домой.

- Возможно, поеду в Австрию. Уже оттуда как-то в Калининград, - говорит Сергей.

По его словам в европейских городах, где он был, мало что напоминает о пандемии коронавриуса.

- И не скажешь, что что-то происходит. Никакого ажиотажа и пустых магазинов я не наблюдал. Рестораны и бары забиты. Все живут весело, как обычно. Единственное – в Барселоне, где мы были один день, я видел пару человек в масках. И в аптеках у них нарисована красная полоса у касс, которую нельзя переступать. Да, они активно покупают дезинфицирующие гели для рук. Но никакой паники нет.

Напомним, Литва закрывает границы из-за коронавируса с 18:00 субботы 14 марта. Ранее стало известно, что Польша минимум на 10 дней закрывает все границы из-за эпидемии коронавируса. В стране ввели жесткие карантинные ограничения.

ИСТОЧНИК KP.RU