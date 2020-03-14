Девочку, сбитую на ул. Инженерной, госпитализировали
В ГИБДД рассказали подробности утреннего ДТП
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В Калининграде Госавтоинспекция проводит проверку по факту наезда на 11-летнюю девочку. Напомним, ДТП случилось в субботу 14 марта в 11:15 на улице Инженерной. Стали известны подробности случившегося.
«45-летний водитель автомобиля «Тойота», двигаясь в направлении улицы Киевской, совершил наезд на 11-летнюю девочку», - сообщили в пресс-службе УМВД.
По предварительным данным полиции, ребенок перебегал дорогу вне пешеходного перехода.
В результате ДТП школьница получила травмы и доставлена в больницу.
ИСТОЧНИК KP.RU