Девочку, сбитую на ул. Инженерной, госпитализировали

14 Март 2020 2020-03-14T15:39:09+03:00

Изменить размер текста: A A

В Калининграде Госавтоинспекция проводит проверку по факту наезда на 11-летнюю девочку. Напомним, ДТП случилось в субботу 14 марта в 11:15 на улице Инженерной. Стали известны подробности случившегося.

«45-летний водитель автомобиля «Тойота», двигаясь в направлении улицы Киевской, совершил наезд на 11-летнюю девочку», - сообщили в пресс-службе УМВД.

По предварительным данным полиции, ребенок перебегал дорогу вне пешеходного перехода.

В результате ДТП школьница получила травмы и доставлена в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU