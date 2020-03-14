На концерте в Светлогорске теноров из Италии заменят сербскими вокалистами
На концерте памяти Лучано Паваротти, который состоится сегодня в Светлогорске, теноров из Италии и Испании заменят вокалистами из Сербии. Об этом сообщили организаторы на страничке «Янтарь Холла» в соцсетях.
Перед зрителями выступят ведущие солисты Белградской оперы Стефано Каранас, Душан Свикар и Занатта Матиа. Они споют вместо Энрико Ивилью, Роберто Барбаро и Леонардо Граменью.
Кроме того, в программе заявлен солист Большого театра Роман Муравицкий. Теноры выступят в сопровождении Калининградского симфонического оркестра под управлением Аркадия Фельдмана.
Организатор мероприятия принес извинения за вынужденные изменения в программе.
ИСТОЧНИК KP.RU