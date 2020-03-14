2020-03-14T16:57:25+03:00
Коронавирус Covid-19

Калининградцы выстроились в очередь за консервами

Между тем, дефицита продуктов в Калининградской области не ожидается
Кирилл Алексеев
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..Фото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"
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В фирменном магазине Калининградского тарного комбината на улице Дзержинского - внушительная очередь. Фото размещено в группе "Сообщество автомобилистов Калининграда и области". Как сообщают очевидцы, горожане торопятся купить побольше, создавая тем самым нездоровый ажиотаж.

"Стадное чувство", - пишут комментаторы под постом.

Между тем, как сообщил в пятницу губернатор Калининградской области Антон Алиханов, дефицита в области из-за вспышки коронавируса не ожидается. Склады торговых сетей заполнены товаром на 15-40 суток. Кроме того, ввоз товаров из Польши и Литвы не ограничен.

- Дефицита не ждем, - сказал глава области. - Запас круп, консервов и прочих товаров длительного хранения довольно серьезный. У группы компаний "Виктория" - на 30-40 дней, у торгового дома «Семья» (куда входит сеть SPAR) - минимум на 15 дней, и мы рекомендовали руководство торгового дома еще больше увеличить. Кроме того, для перемещения товаров граница не закрывается - ни с Литвой, ни с Польшей. Обратите внимание, когда в Китае был пик эпидемии, движение товаров не останавливалось, надеюсь, у нас тоже не остановится.

ИСТОЧНИК KP.RU

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