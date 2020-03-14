Калининградца обокрали, пока он дрался в ночном клубе

14 Март 2020 2020-03-14T17:05:11+03:00

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В Калининграде в ночном клубе на улице Карла Маркса подрались двое посетителей. Во время драки у одного из мужчин из кармана выпал телефон и золотая цепочка. Сам он этого не заметил, а вот находившийся неподалеку 18-летний парень был более внимателен.

«Установлено, что молодой человек стал свидетелем драки и, воспользовавшись сложившейся ситуацией, похитил выпавшее имущество», - говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий был задержан 18-летний калининградец, ранее судимый за грабеж.

Полицейские выясняют судьбу похищенных вещей.

ИСТОЧНИК KP.RU